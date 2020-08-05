Steam анонсировала игровую приставку Steam Deck

Приставки поступят в продажу в декабре 2021 года, их можно будет подключить к монитору или телевизору и использовать в качестве ПК.

Valve начнет поставки нового портативного игрового устройства под названием Steam Deck в декабре 2021 года.

Согласно Valve, устройство представляет собой приставку с чипом AMD, способную запускать "новейшие игры AAA". Массивный черный прямоугольник включает в себя 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280x800, трекпады, такие как Steam Controller, и полноразмерные аналоговые джойстики.

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Возможно, лучше подумать о том, что это небольшой ПК с подключенным контроллером, а не игровая консоль.

Что касается программного обеспечения, Steam Deck работает на новой версии SteamOS, операционной системы на базе Linux, которую Valve надеялась сделать домашним продуктом еще тогда, когда Steam Machines были в ходу. Однако это не означает, что Steam Deck будет ограничен играми для Linux. Valve заявляет, что ее программное обеспечение для совместимости с Proton было "значительно улучшено" и работает с античит-системами. Проще говоря, вы сможете играть в игры для Windows, которые не имеют официальной поддержки Linux.

Вы также можете использовать его как обычный ПК, подключив его к монитору и периферийным устройствам. "Просматривайте веб-страницы, смотрите потоковое видео, занимайтесь обычными делами, устанавливайте другие игровые магазины и т. д.", - говорит Valve. Дополнительная док-станция USB-C будет обеспечивать выходы DisplayPort и HDMI, адаптер Ethernet и три порта USB.

Если хотите, вы даже можете отключить SteamOS с устройства и установить Windows или что-то еще.

Steam Deck

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"Мы не думаем, что люди должны быть привязаны к определенному направлению или определенному набору программного обеспечения, которое они могут установить", - сказал дизайнер Valve Лоуренс Янг. "Если вы покупаете Steam Deck, это ПК. Вы можете установить на него все, что захотите, вы можете подключить к нему любые периферийные устройства. Возможно, лучший способ думать об этом - это маленький ПК с контроллером, подключенным как в отличие от игровой консоли".

Характеристики оборудования Steam Deck

Процессор: AMD Zen 2 4c / 8t, 2,4-3,5 ГГц (до 448 Гфлопс FP32)

Графический процессор: 8 RDNA 2 CU, 1,0–1,6 ГГц (до 1,6 терафлопс FP32)

Оперативная память: 16 ГБ DDR5

Хранение: версии 64 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ; возможность расширения с помощью карт MicroSD

Дисплей: диагональ 7 дюймов, сенсорный ЖК-экран с разрешением 1280 x 800 (16:10), 60 Гц

Аудио: стереодинамики, которые, по словам Valve, "обладают мощью", стереоразъем 3,5 мм, два микрофона, многоканальный выход USB-C / Bluetooth.

Органы управления: два аналоговых джойстика с емкостным сенсорным экраном, крестовина, лицевые кнопки, аналоговые триггеры, бамперы, назначаемые кнопки захвата, кнопки "просмотра" и "меню", гироскоп.

Трекпады: их два, и Valve заявляет, что у них "задержка на 55% выше, чем у Steam Controller".

Беспроводная связь: Wi-Fi и Bluetooth

Проводное соединение: USB-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort 1.4; до 8K при 60 Гц или 4K при 120 Гц, USB 3.2 Gen 2

Аккумулятор: 40 Втч, "2-8 часов игрового процесса"

Размер: 11,7 x 4,6 x 1,8 дюйма (298 x 117 x 49 мм)

Вес: примерно 669 г.

Valve утверждает, что Steam Deck "обладает более чем достаточной производительностью для запуска новейших игр AAA с очень эффективным энергопотреблением". Мы бы не ожидали, что он будет особенно хорошо работать с графически требовательными играми с разрешением 1080p или выше, но этого должно хватить на разрешении собственного экрана 1280x800. Рекламные материалы включают кадры людей, играющих в Doom Eternal, Control и Jedi: Fallen Order.

Стоимость Steam Deck начинается с 399 долларов за версию на 64 ГБ. Также есть версия на 256 ГБ за 529 долларов и версия на 512 ГБ за 649 долларов. Две более дорогие версии также имеют более быстрое хранилище NVMe, и во всех трех версиях хранилище можно увеличить с помощью карты microSD.

Начиная с этой пятницы приставки Steam будут доступны для бронирования с внесением депозита в размере 5 долларов США. Valve планирует начать их поставки в декабре. Однако это зависит от того, где вы живете: в декабре 2021 года устройства будут отправлены в США, Канаду, Европейский Союз и Великобританию, а в 2022 году появятся новые регионы.

Напомним, ранее сообщалось, что Valve показала игровую консоль всего за $50.