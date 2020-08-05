Колонизация Марса и похищение инопланетянами: Epic Games отдает две игры

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача.

С 15 по 22 июля в магазине Epic Games стартовала новая раздача игр. На этот раз доступны две игры - Obduction и Offworld Trading Company.

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Первая игра - Obduction - это научно-фантастическое приключение от Cyan, создателя Myst.

"Похищенный далеко во вселенной, вы оказываетесь на изломанном инопланетном ландшафте со странными частями Земли. Исследуй, открывай, решай и найди способ вернуться домой", - говорится в описании игры.

Игра стоит 379 грн, но сейчас ее можно добавить в библиотеку и она там останется навсегда.

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Вторая игра - Offworld Trading Company.

"Марс колонизирован, и величайшие корпоративные титаны Земли сражаются за доминирование на новом рынке. Жёсткая конкуренция за доминирование на рынке царит в этой быстро развивающейся экономической стратегии от ведущего дизайнера Civilization IV Сорена Джонсона", - сказано в описании.

За игру в обычное время просят 379 грн, но ее также можно получить бесплатно.

Напомним, неделей ранее Epic Games отдавала игры про ходячих мертвецов и гигантских боевых машин.