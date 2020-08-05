В магазине Epic бесплатно отдают Hell is Other Demons и Overcooked! 2

Две игры доступны бесплатно для добавления в библиотеку и скачивания.

В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача. И с 17 по 24 июня можно бесплатно добавить в свою библиотеку игр сразу две позиции.

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Первая игра - Hell is Other Demons - это аркадный шутер-платформер с элементами roguelite. Добро пожаловать в огромный созданный вручную мир, где вас ждут толпы демонов, сумасшедшие бои с боссами и крутой электронный саундтрек в стиле синт-вейв.

Игра стоит 139 грн, но ее можно получить бесплатно.

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Вторая игра - Overcooked! 2 - продолжение Overcooked. Вы снова отправитесь в Луковое королевство и соберете команду поваров, чтобы участвовать в классической локальной или сетевой совместной игре, в которую могут играть до 4 человек. Держитесь за свой фартук... пришло время снова спасти мир!

В обычное время за игру пришлось бы отдать 419 грн, но сейчас она бесплатна.

Напомним, на прошлой неделе отдавали Genshin Impact и Control.

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