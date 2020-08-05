Ubisoft показала первый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

Игра выйдет в 2022 году.

Поклонники фантастического фильма Джеймса Кэмерона 2009 года Аватар получат возможность лично исследовать пышную луну Пандору в новом боевике от первого лица от Ubisoft.

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Аватар: Границы Пандоры, представленный 12 июня во время мероприятия Ubisoft Forward для E3, выйдет в 2022 году, чтобы отправить игроков обратно на Пандору в качестве одного из коренных народов На'ви. Их миссия: отправиться на неизведанные западные рубежи.

Ubisoft впервые заглянула в мир в новом трейлере, показав жизнь среди На'ви и насыщенные боевыми действиями битвы с силами Земли, стремящимися разграбить ресурсы Луны.

"Исследуйте живой и реактивный мир, населенный уникальными существами и новыми персонажами, и отбросьте грозные силы RDA, которые ему угрожают", - написала Ubisoft в описании. Игра была разработана студией Ubisoft Massive Entertainment и будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series X | S, Stadia и Amazon Luna.

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Хотя Ubisoft не назвала конкретную дату для Границ Пандоры, она наступит через год, когда будет обновлена ​​франшиза Кэмерона Аватар. Как сообщает The Hollywood Reporter, оригинальный фильм Кэмерона Аватар будет переиздан в Китае. Согласно Cinemablend, первый из долгожданных сиквелов франшизы, Аватар 2, планируется выпустить 17 декабря 2022 года. Это первое из нескольких продолжений, которые находятся в разработке.

Напомним, ранее сообщалось, что компьютерную игру впервые признали лекарством.

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