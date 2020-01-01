Хит прошлого года - Among Us - отдают бесплатно в Epic Games

Игру можно забрать бесплатно до 3 июня.

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача, и на этот раз добавить к себе в библиотеки или скачать можно прошлогодний хит - многопользовательскую игру Among Us.

Читай также: Epic Games отдает диаблоподобную игру Torchlight II

"Играйте с 4–10 игроками онлайн или по локальной сети Wi-Fi и готовьте свой космический корабль к вылету. Однако будьте осторожны: один или несколько случайных игроков команды являются самозванцами, которые стремятся всех убить", - говорится в описании игры.

Появившись в прошлом году на мобильных, Among Us стал игрой года из-за своей кросс-платформенности. Играть можно на ПК, Android и iOS.

Игра стоит 69 грн, но ее можно добавить бесплатно в библиотеку до 3 июня, и она останется у вас навсегда.

Напомним, в магазине Epic Games проходит мегараспродажа, и каждую неделю бесплатно отдают игру, название которой можно узнать только в момент начала раздачи. Так, на прошлой неделе отдавали баскетбольный симулятор NBA 2K21.