Nintendo готовит к выходу карманную приставку Switch 2

Она может выйти уже в сентябре.

Сейчас ей чуть больше четырех лет, но Nintendo Switch продолжает оставаться сильным соперником на игровом рынке. Однако это может длиться недолго, поскольку PlayStation 5 и Xbox Series X | S заставляют даже фанатов Switch стремиться к обновлению. Nintendo всегда уделяет большое внимание обновлению консолей, но, возможно, наконец-то внемлет просьбам фанатов и выпустит Nintendo Switch 2, производство которого может начаться в июле, а на прилавках появится в сентябре.

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Источники инсайдеров на самом деле не называют это Nintendo Switch 2, и, учитывая историю Nintendo, вместо этого его можно было бы назвать Nintendo Switch XL. Ожидается, что консоль обновится до 7-дюймового OLED-экрана от Samsung, но разрешение этого дисплея может не измениться значительно. Консоль получит более быстрый чип NVIDIA, который может выводить 4K, но только если он установлен в док-станцию ​​и подключен к телевизору.

Эти слухи не новы, но что интересно в отчете Bloomberg, так это предполагаемые сроки. Говорят, что сборка начнется в июле, а пик - в октябре, но ожидается, что Switch 2 будет запущен в сентябре. Nintendo также может анонсировать игровую консоль до 12 июня в преддверии конференции E3.

Это очень щедрые оценки, учитывая, что в настоящее время мир испытывает нехватку полупроводников. Однако поставщики уверены, что смогут удовлетворить потребности Nintendo, поскольку компоненты для Switch не пользуются большим спросом по сравнению с подобными PS5 и Xbox One X. Тем не менее, чипы для контроллеров дисплея и Bluetooth являются также в ограниченном количестве, и Nintendo уже признала, что испытывает трудности с удовлетворением спроса на консоли Switch текущего поколения.

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Учитывая этот контекст, а также растущую стоимость компонентов и рабочей силы даже в Китае, можно ожидать, что Nintendo Switch 2 будет стоить намного дороже, чем цена нынешнего поколения в 299 долларов. Однако пока неясно, хватит ли этих обновлений, чтобы удовлетворить поклонников Switch, но Nintendo в любом случае откажется от OG Switch, поэтому когда придет время, особого выбора у них не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что Nintendo прекратила производство карманной приставки 3DS.