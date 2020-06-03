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В Украине впервые пройдет киберчемпионат по CS:GO только для любителей

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Принять участие может любой желающий.
В чемпионат по CS:GO сможет участвовать любой желающий
В чемпионат по CS:GO сможет участвовать любой желающий
pvp.gg

Любители видеоигр из Украины могут испытать свои силы в первом аматорском состязании 29 и 30 мая. Турнир будет проходить по популярной киберспортивной  дисциплине CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

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Главное отличие этого чемпионата в том, что турнир прездназначен только для любителей, и принять участие в нем могут не только готовые команды, но и команды неполного состава или даже соло игроки. Уровень подготовки в чемпионате не важен. Единственное условие - обязательная предварительная регистрация.

Суммарный призовой фонд – 150 тысяч гривен. Его распределят между игроками первой восьмерки команд турнира.

Главные призы:

  • Первое место - пять мониторов 27 "HP X27i
  • Второе место - пять игровых наборов HyperX
  • Третье место - пять игровых гарнитур HyperX Cloud Alpha S Blackout
  • Четвертое место - пять гейминговых наборов 2Е.

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Также каждый игрок команд, вошедших в восьмерку лучших, получит защитные очки 2Е Gaming Anti-blue Glasses Black-Red.

Есть еще и специальный приз и для лучшего игрока турнира. Он (или она) получит призовой набор из игровой клавиатуры и игровой мыши.

Матчи за третье место и гранд-финал будут транслироваться в Twitch и Youtube.

Напомним, ранее сообщалось, что самые взрослые киберспортсмены Украины победили в турнире Counter-Strike: GO.

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Теги: киберспорт, турнир, Counter-Strike: Global Offensive, CS:GO
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