Epic Games отдает бесплатно баскетбольный симулятор NBA 2K21

Игру не анонсировали заранее.

После недели интриги магазин Epic Games представил новую еженедельную раздачу. Оказалось, что под баннером "Тайная игра" скрывался баскетбольный симулятор NBA 2K21. Это новая часть всемирно известной серии баскетбольных симуляторов NBA 2K. Игра может похвастаться значительными улучшениями игрового процесса, разнообразными сетевыми и социальными функциями и изобилием игровых режимов.

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Игра стоит 999 грн, но до 27 мая ее можно забрать бесплатно.

Также в Epic Games стартовала мегараспродажа, которая продлится до 17 июня, где можно купить игры со скидками до 75%. Также всем зарегистрированным игрокам выдается купон на 300 грн, который можно потратить на покупку игр дороже 400 грн.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games бесплатно отдавалат приключение The Lion's Song.