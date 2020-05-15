Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Epic Games бесплатно отдает приключение The Lion's Song

Комментариев: 0
Игра доступна для скачивания до 20 мая.
Игра доступна бесплатно The Lion's Song
Игра доступна бесплатно The Lion's Song
epicgames.com

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача. На этот раз добавить в свою библиотеку можно повествовательную приключенческую игру The Lion's Song, действие которой происходит в начале 20-го столетия. Сюжет повествует об австрийских деятелях искусства и ученых, каждый эпизод которого расскажет вам о их личных творческих переживаниях и поисках вдохновения.

Читай также: Успей забрать: Epic Games отдает A Total War Saga: TROY

"The Lion's Song рассказывает историю, которая происходит в начале 20-го века в Австрии. В каждом эпизоде встречаются разные персонажи со своим незаурядным мышлением, а игра повествует о человеческих отношениях, личных творческих переживаниях и поисках вдохновения. Вы узнаете о талантливой музыкантке, которая испытывает творческий кризис, настигнувший её незадолго до важного концерта, о перспективном художнике, столкнувшемся со множеством проблем, и о гениальной женщине-математике, которая пытается добиться признания среди коллег-мужчин. Ваш выбор будет напрямую влиять на успех главных героев", - говорится в описании игры.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games бесплатно отдает приключенческий боевик с открытым миром.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: игра, раздача, Epic Games
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь