Epic Games бесплатно отдает приключение The Lion's Song

Игра доступна для скачивания до 20 мая.

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача. На этот раз добавить в свою библиотеку можно повествовательную приключенческую игру The Lion's Song, действие которой происходит в начале 20-го столетия. Сюжет повествует об австрийских деятелях искусства и ученых, каждый эпизод которого расскажет вам о их личных творческих переживаниях и поисках вдохновения.

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"The Lion's Song рассказывает историю, которая происходит в начале 20-го века в Австрии. В каждом эпизоде встречаются разные персонажи со своим незаурядным мышлением, а игра повествует о человеческих отношениях, личных творческих переживаниях и поисках вдохновения. Вы узнаете о талантливой музыкантке, которая испытывает творческий кризис, настигнувший её незадолго до важного концерта, о перспективном художнике, столкнувшемся со множеством проблем, и о гениальной женщине-математике, которая пытается добиться признания среди коллег-мужчин. Ваш выбор будет напрямую влиять на успех главных героев", - говорится в описании игры.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games бесплатно отдает приключенческий боевик с открытым миром.