Игровой магазин Steam может появиться на консолях

Гендиректор Valve намекнул на появление Steam на других платформах.

Согласно недавнему заявлению генерального директора Valve Гейба Ньюэлла, хорошо известная цифровая торговая площадка Steam, возможно, очень скоро появится на консолях. Не совсем ясно, какую форму эта версия Steam примет на консолях, но похоже, что кое-что находится в разработке, что может оказаться захватывающим для консольных геймеров, которые надеялись на дополнительную поддержку Valve в последние годы.

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Valve готовится к небольшому возрождению в своей собственной студии после успешного выпуска Half-Life: Alyx, одного из первых значительных однопользовательских релизов студии со времен Portal 2 . Valve подтвердила, что в результате появятся новые игры, что является серьезной сделкой, поскольку студия была в значительной степени сосредоточена на поддержке своих онлайн-игр, таких как Dota 2, и затягивала работу над крупными новыми выпусками, о которых требовали многие фанаты.

Во время публичного выступления генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл намекнул, что Steam может появиться на консолях в течение следующего года. Когда кто-то спросил, выйдет ли популярный магазин на консоли, он просто неопределенно подразнил. "К концу этого года вы получите лучшее представление об этом" , - сказал Ньюэлл.

Трудно сказать, как это может выглядеть, но фанаты надеялись, что Half-Life: Alyx выйдет на PS5 через новую гарнитуру PSVR, которую разрабатывает Sony. Возможно, это часть того, что будет включено в эту гипотетическую новую версию Steam, но это также может быть способом для игроков играть в компьютерные игры через облако, транслируя через их консоль. Это также может означать, что Ньюэлл дразнит, что долгожданная Half-Life 3 и, возможно, другие игры, такие как Portal 3, выйдут на консоли поверх ПК. Это будет не первый раз, когда какая-либо из этих франшиз появится на консолях.

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Что касается того, когда Valve может подробно рассказать о своих новых начинаниях со Steam, похоже, что The Game Awards будет идеальным местом. Half-Life: Alyx должна была дебютировать там до большой утечки. Также вполне возможно, что Valve использует конвенцию Xbox E3, чтобы объявить о новинке. Тем не менее, Steam является основной платформой, которая помогла таким играм, как Titanfall 2, создать огромную базу игроков благодаря продажам Steam и многому другому. Перенести все, что делает Valve, на консоли - это серьезный шаг для всей отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что Steam начала тестирование обновленной библиотеки игр.