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Epic Games бесплатно отдает приключенческий боевик с открытым миром

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Игра Pine доступна для скачивания бесплатно.
Игру отдают бесплатно
Игру отдают бесплатно
epicgames.com

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача. На этот раз отдают приключение в открытом мире.

Pine - это приключенческий экшен с развивающимся открытым миром. Путешествуйте по захватывающим дух просторам Эвольмара в роли находчивого подростка Хью, которому для выживания придется сражаться, торговать и исследовать опасные земли, где человек — не на вершине пищевой цепи.

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В поисках нового дома для племени вам предстоит познакомиться с богатой экосистемой Эвольмара. Исследуйте, торгуйте, создавайте, общайтесь и сражайтесь с обитателями острова в шести различных биосистемах — вам не будут помогать просто так.

Игра стоит 329 грн, но до 13 мая ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно. 

Напомним, неделей ранее Epic отдавала cтратегический менеджер стоимостью $100.

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Теги: игра, раздача, Epic, Epic Games
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