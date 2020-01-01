Microsoft пошла по следу Epic, сократив долю доходов от игр

Вместо 30% компания будет брать только 12%.

Разработчики будут получать больше за продажу игр в магазине Xbox для ПК microsoft

Разработчики, запускающие игры для ПК на площадке Xbox, скоро получат больше денег, чем когда-либо прежде. Microsoft уже давно использует модель распределения доходов: 70 процентов для создателей и 30 процентов для Xbox, но с 1 августа эта модель переходит к 88 процентам для разработчиков и 12 процентам для Xbox, по крайней мере, когда речь идет о выпусках ПК. Разработчики консоли Xbox не увидят изменений в существующей модели распределения доходов.

"Это будет хорошая новость: с 1 августа мы собираемся перенести наш разделение оборотов для разработчиков с 70/30 на 88/12", - сказал глава Xbox Game Studios Мэтт Бути. "Похоже, что сейчас, с нашим обновленным движением на ПК, кажется, подходящее время для этого".

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Такое разделение доходов может быть новым для Xbox, но определенно не свежей идеей для отрасли.

Бути не произносил слов "Epic" или "Apple" о моделях распределения доходов в 2021 году, но на самом деле ему и не пришлось. В течение прошлого года Epic Games и Apple вели ожесточенную публичную битву за политики App Store и сумм, которые разработчики получают при ведении бизнеса на iOS. Epic считает, что практика Apple получать 30% каждой транзакции в App Store является эксплуататорской и особенно вредной для мелких разработчиков и игроков.

Epic запустила собственный магазин компьютерных игр в 2018 году с разделением доходов 88% для разработчиков и 12% для компании. После того, как этот шаг не смог изменить какую-либо политику Steam, одного из первых арбитров разделения 70/30, генеральный директор Epic Тим Суини перенес битву за эволюцию доли дохода прямо у порога Apple. Компании потратили некоторое время на обмен исками, и дело Epic против Apple будет передано в суд в Окленде, штат Калифорния, 3 мая 2021 года.

Apple утверждает, что разделение доходов 70/30 является стандартным для отрасли, и такие компании, как Steam, Google, Microsoft, Sony и Nintendo, используют ту же модель.

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В юридической документации Apple от 7 апреля говорится: "Microsoft запустила Xbox Live Marketplace в 2005 году, Sony запустила PlayStation Store в 2006 году, а Nintendo в том же году запустила канал Wii Shop. На большинстве этих платформ, таких как Steam, взимается комиссия в размере 30 процентов".

После сегодняшнего анонса Xbox в арсенале Apple стало на один экземпляр меньше. В то время как Microsoft исторически использовала разделение 70/30, компания переходит на новый стандарт Epic - 88/12 для выпусков ПК.

"С точки зрения того, кого мы слушаем, в первую очередь, это наши разработчики, верно?" - сказал Бути. Он продолжил: "Мы стремимся улучшить ситуацию, [и] сейчас подходящее время для этого".

Бути не поделился никакой информацией об изменениях в распределении доходов на стороне консоли, на которую приходится большая часть бизнеса Xbox. В последние месяцы компания наращивает объемы продаж ПК, в первую очередь с запуском EA Play for Game Pass на ПК.

В целом, по словам Бути, Xbox ставит перед собой задачу объединить экосистемы ПК и консолей. В прошлом году разработчики принесли функции DirectX 12 Ultimate на Xbox Series X и ПК, включая трассировку лучей, шейдеры с переменной скоростью и сеточные шейдеры. У Microsoft есть список разработчиков, ориентированных на ПК, под баннером Xbox Game Studios , включая Obsidian, id и inXile, и они одновременно создают новые возможности для консолей и ПК. По словам Бути, дополнительные элементы Xbox Series X, такие как DirectStorage и автоматический HDR, также появятся на настольных платформах.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft закрывает проект Xbox Live.