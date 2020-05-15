Созданный для королевы золотой Nintendo Wii продают с аукциона

Игровую консоль хотели подарить Елизавете II, но что-то пошло не так.

На аукцион eBay выставили покрытую 24-каратным золотом Nintendo Wii, который был сделан для королевы Елизаветы II, Лот оценивают в 300 000 долларов.

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Эта самая дорогая Wii в мире была заказана в 2009 году издателем THQ. Консоль была продвижением компании THQ Neighborhood Games, известной как Big Family Games в регионах PAL. В рамках маркетингового трюка THQ попыталась отправить золотую Wii и копию игры королеве Великобритании.

В 2019 году Крис Братт из People Make Games обнаружил, что консоль так и не попала в руки Ее Королевского Высочества Елизаветы II. Ему удалось разыскать коллекционера Донни Филлерупа, у которого и была эта приставка.

Nintendo Wii покрыта 24-каратным золотом ebay

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Основанием для продажи Филлеруп называет “Продолжение жизни“. “Я всю свою жизнь был в одном месте, пора найти себе другое место. Временами мне было трудно найти свободное время или расслабиться. В последнее время все сводится к работе. Когда я прихожу домой, у меня нет своего времени, поэтому я хотел бы сделать шаг и двигаться дальше“, - сказал он.

Консоль исправна, хотя вряд ли кто-то захочет вынимать ее из витрины, чтобы в этом убедиться. Она включает в себя документы в рамке и электронные письма в качестве доказательства подлинности. Отдельная аутентификация, включая серийный номер и подписи, будет выдана специалистами.

Напомним, ранее сообщалось, что первая карманная приставка отметила 30-летие.