Мир интриг и подозрений: Epic Games отдает игру Tales of the Neon Sea
В магазине Epic Games продолжаются еженедельные раздачи. С 1 по 8 апреля для добавления в библиотеку и скачивания доступна игра-головоломка Tales of the Neon Sea.
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"Добро пожаловать в мир интриг и подозрений, где в отношениях людей и роботов растёт напряжение и взаимное недоверие, а гангстерские кошки процарапывают себе путь на вершину пищевой цепочки. Расследуйте сцену убийства, изучите улики и с помощью своих дедуктивных способностей шаг за шагом раскрывайте это дело. Разглядите ли вы правду, как только туман развеется, или наткнётесь на загадку покрупнее?" - говорится в описании игры.
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В обычное время пиксельное приключение доступно за 239 грн, но до 8 апреля ее можно получить абсолютно бесплатно.
Напомним, ранее Epic Games отдавала инди-экшен Creature in the Well.
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