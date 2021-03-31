Cyberpunk 2077 может и не получить обещанный мультиплеер

В CD Projekt Red передумали.

Вслед за массовым патчем Cyberpunk 2077 разработчик CD Projekt Red изложил свой план развития игры с открытым миром. Плохая новость заключается в том, что компания "пересматривает" свой план по запуску многопользовательского режима Cyberpunk 2077 в качестве следующего релиза AAA. Вместо этого польская студия сосредотачивается на том, чтобы в один прекрасный день включить онлайн во все свои франшизы. Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичиньски подробно рассказал о ее "долгосрочном" подходе к мультиплееру в новом видео, заявив, что он будет внедрять онлайн-элементы в игры "там, где они имеют смысл". Он добавил: "Мы не хотим переусердствовать или потерять нашу однопользовательскую ДНК. Мы хотим предпринять продуманные шаги для создания надежных сетевых возможностей".

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Похоже, что студия отдает предпочтение комплексной онлайн-структуре, а не отдельным побочным продуктам, которые могут помочь ей привлечь легион поклонников через свой магазин GoG. "Мы создаем онлайн-технологию, которую можно легко интегрировать в разработку наших будущих игр", - сказал Кичиньски. "Эта технология будет обеспечивать работу онлайн-компонентов, которые мы выбираем для внедрения в наши игры, и гарантирует, что мы сможем сделать это без каких-либо серьезных технологических долгов. С этой технологией мы можем начать рост онлайн-сообщества, основанного на нашей собственной платформе GOG Galaxy, который объединяет игроков как внутри, так и за пределами наших игр".

CD Projekt Red уже давно рекламирует многопользовательский режим Cyberpunk 2077 как массовый автономный продукт. Это неизбежно вызывало в воображении образы, когда вы играете онлайн с друзьями в огромном мегаполисе Ночного города. Но дело в том, что одиночные игры по-прежнему очень популярны, и последнее, чего студия, вероятно, хочет, - это еще один неудачный запуск. В этом году компания сосредоточена на выпуске дополнительных патчей и исправлений, чтобы вернуть игру в магазин PlayStation с одобрения Sony. Он также работает над бесплатными DLC, платными расширениями и обновлением следующего поколения, которое намечено на вторую половину 2021 года.

В более широкие планы студии входит амбициозная цель - войти в тройку крупнейших производителей видеоигр в мире. После объявления о подписании письма о намерениях поглотить канадского разработчика Digital Scapes, работавшего над Cyberpunk 2077, компания отметила в своей групповой стратегии, что будет проводить больше приобретений.

Напомним, ранее собащалось, что создатели Cyberpunk 2077 извинились за игру.