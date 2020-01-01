Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Epic Games отдает бесплатно инди-экшен Creature in the Well

Комментариев: 0
Игру можно получить бесплатно до 1 апреля.
Creature in the Well
Creature in the Well
epicgames.com

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача. На этот раз отдают экшен Creature in the Well.

Читай также: Футбол, хакеры и розовая рука: В Epic Games отдают три игры

"Creature in the Well — слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. Вы последний робот BOT-C, и вам предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра. Скрывайтесь от всевидящей Твари, добывайте мощное снаряжение и улучшайте его, чтобы спасти город Мираж от смертоносной песчаной бури", - говорится в описании игры.

В обычное время за игру просят 229 грн, но до 1 апреля ее можно добавить в свою библиотеку или скачать бесплатно.

Напомним, ранее Epic бесплатно отдавала головоломку The Fall.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Epic Games, раздача, игра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь