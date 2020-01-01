Epic Games отдает бесплатно инди-экшен Creature in the Well

Игру можно получить бесплатно до 1 апреля.

В магазине Epic Games началась новая еженедельная раздача. На этот раз отдают экшен Creature in the Well.

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"Creature in the Well — слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. Вы последний робот BOT-C, и вам предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра. Скрывайтесь от всевидящей Твари, добывайте мощное снаряжение и улучшайте его, чтобы спасти город Мираж от смертоносной песчаной бури", - говорится в описании игры.

В обычное время за игру просят 229 грн, но до 1 апреля ее можно добавить в свою библиотеку или скачать бесплатно.

Напомним, ранее Epic бесплатно отдавала головоломку The Fall.