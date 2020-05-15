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Гоночный футбол Rocket League выйдет на Android и iOS

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Игра появится в конце года.
Игра станет доступной на мобильных
Игра станет доступной на мобильных
Psyonix

Чрезвычайно популярная автомобильная футбольная игра Psyonix наконец-то выходит на мобильные устройства. Разработчик анонсировал новую бесплатную версию под названием Sideswipe, которая выйдет на iOS и Android в конце этого года.

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Rocket League Sideswipe выглядит во многом так же, как и основная версия Rocket League, но откроет новую перспективу для мобильных устройств. Согласно пресс-релизу, игроки будут соревноваться в двухминутных матчах 1 на 1 или 2 на 2. Еще одно большое изменение в Sideswipe - это переключение на сенсорное управление.

В Sideswipe можно будет играть бесплатно, как и в основную версию, которая перешла на эту модель в прошлом году. Перед выпуском игры Psyonix объявил, что сегодня ограниченный альфа-тест будет доступен на Android через Google Play для игроков в Австралии и Новой Зеландии. По словам Psyonix, в ближайшие месяцы будет доступно больше бета-версий.

Появление Rocket League на мобильных устройствах неудивительно, так как она присоединяется к другим популярным играм для ПК и консолей, которые в последние годы были перенесены на iOS и Android и имели большой успех. В частности, мобильные версии Call of Duty и PUBG значительно выросли за счет выпуска мобильных версий, при этом PUBG Mobile в начале этой недели было скачано 1 миллиард во всем мире. На следующей неделе League of Legends расширится и до мобильных устройств с открытой бета-версией дополнительного продукта под названием Wild Rift.

Напомним, ранее сообщалось, что геймер установил рекорд по времени стрима.

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Теги: Rocket League, Android, iOS
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