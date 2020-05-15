Microsoft закрывает проект Xbox Live

Теперь сервис будет называться Xbox network.

Xbox Live - это широко известная торговая марка Microsoft в области онлайн-игр, история которой насчитывает почти пару десятилетий. Компонент службы, основанный на подписке, называется “Xbox Live Gold“ и необходим для многопользовательских игр. Теперь Microsoft объявила, что отказывается от бренда Xbox Live.

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Намеки на этот процесс начались еще в августе 2020 года, когда Microsoft обновила свое Соглашение об услугах, исключив упоминание Xbox Live и назвав его просто Xbox network “сеть Xbox“. В последнее время это изменение также начало проявляться во многих частях программного обеспечения Xbox. В сегодняшнем заявлении для The Verge Microsoft подтвердила этот шаг, заявив, что:

“Сеть Xbox“ относится к базовой онлайн-службе Xbox, которая была обновлена ​​в Соглашении об использовании служб Microsoft. Обновление с “Xbox Live“ на “Xbox network“ предназначено для того, чтобы отличить базовую услугу от членства в Xbox Live Gold.

Строчная буква «n» в слове “Xbox network“ означает, что это скорее случай полного отказа от названия бренда, чем ребрендинг. Сеть Xbox теперь относится ко всем технологиям, лежащим в основе онлайн-сервиса, а Xbox Live Gold - к ​​членству, необходимому для участия в платных многопользовательских играх. Действительно, в отдельном заявлении для Eurogamer Microsoft пояснила, что:

Xbox Live никуда не денется. Мы постоянно вносим изменения, чтобы создать более простую и наглядную систему обмена сообщениями для Xbox в различных областях. Ни один из этих возможностей или функций не изменится в рамках этих обновлений.

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Этот шаг также имеет смысл, учитывая уменьшающееся значение бренда в пользу Xbox Game Pass, которое с каждым днем ​​затмевает потребность в Xbox Live Gold. Ранее в этом году Microsoft объявила о повышении цен на Xbox Live Gold, что многие рассматривали как шаг, направленный на то, чтобы подтолкнуть геймеров к Game Pass, но компании пришлось отказаться от своего решения из-за серьезной негативной реакции.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft назвала сроки запуска своего сервиса облачного гейминга.