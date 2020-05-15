Геймер создал самую маленькую в мире консоль Nintendo 64

Приставка по размеру как картридж.

Люди играли в видеоигры дома еще с 70-х годов. Некоторые считают, что период расцвета игр пришелся на 80-е, но одной из самых популярных игровых консолей Nintendo, выпущенных в середине 1990-х, была Nintendo 64. Геймер из Массачусетса попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую маленькую в мире консоль Nintendo 64.

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Оборудование консоли лишь немного больше игрового картриджа. Оригинальная консоль Nintendo 64 представляет собой довольно громоздкую машину.

Задача моддера заключалась в том, чтобы взять оборудование, необходимое для игр, из этого большого корпуса и поместить его во что-то гораздо меньшее. Проект потребовал тщательного сопоставления сложных соединений материнской платы и перенастройки множества крошечных схем. В результате получилась функциональная консоль Nintendo 64 с собственным ЖК-дисплеем на передней панели.

Моддер осветил модификацию консоли и создание нового и очень маленького портативного устройства на своем канале YouTube GmanModz. ЖК-экран, прикрепленный к портативной консоли, имеет размер 3,5 дюйма, а время автономной работы системы составляет 1,5 часа. Он также интегрировал функциональные кнопки контроллера N64.

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В результате консоль, созданная блогером, очень впечатляет. Если бы что-то подобное его творению появилось еще в 1990-х, это был бы невероятный прорыв в игровой индустрии. Подобные проекты проливают свет на то, как далеко продвинулись технологии за последние несколько десятилетий.

Напомним, ранее сообщалось, что игровую приставку встроили в писсуар.