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Жизнь на Марсе: Epic Games бесплатно отдает Surviving Mars

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Игра доступна для скачивания бесплатно.
Игру можно получить бесплатно
Игру можно получить бесплатно
Steam

С 11 по 18 марта в магазине Epic Games проходит новая еженедельная раздача. На этот раз бесплатно отдают Surviving Mars — научно-фантастический симулятор градостроительства.

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Вам предстоит колонизировать Марс и выжить в этих условиях. Выберите космическое агентство, которое будет предоставлять вам ресурсы и финансовую поддержку, а затем определите местоположение колонии.

Стройте купола и инфраструктуру, исследуйте новые технологии и используйте дронов, чтобы открыть более совершенные способы формирования и расширения вашей колонии. Выращивайте собственную еду, добывайте минералы или просто расслабьтесь у барной стойки после тяжелого рабочего дня. Однако важнее всего поддерживать жизнеспособность колонистов. На незнакомой новой планете справиться с этой задачей будет непросто.

Игра стоит 379 грн, но до 18 марта ее можно добавить бесплатно в свою библиотеку и она там останется навсегда..

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдает бесплатно Wargame: Red Dragon.

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Теги: Epic Games, раздача, игра
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