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Военные игры: Epic Games отдает бесплатно Wargame: Red Dragon

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Стратегия в реальном времени доступна для бесплатного скачивания.
Игру отдают бесплатно
Игру отдают бесплатно
epic

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача игр, и на этот раз отдают стратегию в реальном времени Wargame: Red Dragon.

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"Серия Wargame возвращается с ещё более масштабным, увлекательным и захватывающим продолжением. В Wargame: Red Dragon вы участвуете в крупномасштабном конфликте, в котором силы Запада сталкиваются с коммунистическим блоком.

Под вашим командованием находятся войсковые части 17 стран, вовлечённых в конфликт. Выбирайте аж из 1450 тщательно и реалистично проработанных боевых единиц! Управляйте танками, самолётами, вертолётами, новыми военными кораблями и амфибиями в напряжённых боях непревзойдённой тактической глубины. Учитесь извлекать выгоду из особенностей реалистичного рельефа поля боя, возьмите господство над новыми морскими территориями и перепишете ход истории", - говорится в описании игры.

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Wargame: Red Dragon предлагает игрокам одиночную игру с новой динамичной системой кампаний, а также обширный многопользовательский режим, в котором одновременно могут соревноваться до 20 игроков. Добавить в свою библиотеку бесплатно можно до 11 марта. В обычное время игра стоит 429 грн.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала инди-приключение Sunless Sea.

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Теги: раздача, Epic Games
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