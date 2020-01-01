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Epic Games отдает инди-приключение Sunless Sea

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В магазине Epic Games началась еженедельная раздача.
Игра доступна бесплатно
Игра доступна бесплатно
скриншот видео

Epic Games Store отдает инди-игру Sunless Sea, которую можно бесплатно скачать или добавить в свою библиотеку до 4 марта.

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"Потеряйте рассудок. Сожрите команду. Умрите. Встаньте за штурвал своего парохода в ролевой игре в стиле Викторианской готики, посвященной открытиям и одиночеству, где придется то и дело погибать. Если вас не настигнут гигантские крабы, разумные айсберги и стаи летучих мышей, то свихнетесь вы или сожрете друг друга наверняка. Древний черный океан так и манит, а тех, кто отважится по нему проплыть, ждет награда", - говорится в описании к игре. 

Вам придется подыскивать персонажей для своего экипажа, бросить вызов богам морской пучины и погибнуть. 

Игра в обычное время стоит 269 грн, но в течение недели ее можно получить бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдавала бесплатно шутер RAGE 2 за 1859 грн.

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Теги: Epic Games, Epic, раздача
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