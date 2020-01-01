Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Для смартфонов выйдет специальная версия PUBG: New State

Комментариев: 0
Игроки получат новую карту и фантастическое оружие.
PUBG: New State выйдет в 2021 году
PUBG: New State выйдет в 2021 году
pubg

Вселенная PUBG расширяется с новой игрой для Android под названием PUBG: New State, который перенесет игроков королевской битвы в будущее.

Читай также: В PUBG еженедельно банят более 100 тысяч игроков

Действие PUBG: New State происходит в 2051 году на новой карте под названием Troi, действие которой происходит через годы после текущих игр PUBG (которые происходят примерно в наше время), и обещает принести с собой множество оружия и транспортных средств ближайшего будущего, таких как дроны и развертываемые боевые щиты. Судя по ранним изображениям, это похоже на полуфутуристические военные технологии других шутеров Call of Duty и Black Ops 3 и 4 .

Новая игра также погрузит глубже вселенную PUBG. New State также обещает встряхнуть формулу для игр PUBG, с параметрами настройки оружия в игре, которые позволят игрокам изменять свое оружие в матче, что очень похоже по описанию на насадки для оружия Apex Legends.

Читай также: Подросток покончил с собой из-за PUBG Mobile

New State знаменует собой третью игру Battle Royale под эгидой PUBG - хотя, в отличие от своего мобильного кузена PUBG Mobile, PUBG: New State будет разработана PUBG Studio, компанией, стоящей за PlayerUnknown's Battlegrounds, ПК и консольной версией оригинальной игры. (На самом деле PUBG Mobile - это отдельная игра, разработанная китайским технологическим гигантом Tencent). И, несмотря на мобильную природу названия, PUBG Studio обещает "ультрареалистичную графику, которая расширяет границы мобильных игр".

PUBG: New State будет доступен на Android и iOS позже в 2021 году, а альфа-тесты также запланированы на конец этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток спустил $21500 на PUBG Mobile.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: PUBG: New State, PUBG
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь