Для смартфонов выйдет специальная версия PUBG: New State

Игроки получат новую карту и фантастическое оружие.

Вселенная PUBG расширяется с новой игрой для Android под названием PUBG: New State, который перенесет игроков королевской битвы в будущее.

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Действие PUBG: New State происходит в 2051 году на новой карте под названием Troi, действие которой происходит через годы после текущих игр PUBG (которые происходят примерно в наше время), и обещает принести с собой множество оружия и транспортных средств ближайшего будущего, таких как дроны и развертываемые боевые щиты. Судя по ранним изображениям, это похоже на полуфутуристические военные технологии других шутеров Call of Duty и Black Ops 3 и 4 .

Новая игра также погрузит глубже вселенную PUBG. New State также обещает встряхнуть формулу для игр PUBG, с параметрами настройки оружия в игре, которые позволят игрокам изменять свое оружие в матче, что очень похоже по описанию на насадки для оружия Apex Legends.

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New State знаменует собой третью игру Battle Royale под эгидой PUBG - хотя, в отличие от своего мобильного кузена PUBG Mobile, PUBG: New State будет разработана PUBG Studio, компанией, стоящей за PlayerUnknown's Battlegrounds, ПК и консольной версией оригинальной игры. (На самом деле PUBG Mobile - это отдельная игра, разработанная китайским технологическим гигантом Tencent). И, несмотря на мобильную природу названия, PUBG Studio обещает "ультрареалистичную графику, которая расширяет границы мобильных игр".

PUBG: New State будет доступен на Android и iOS позже в 2021 году, а альфа-тесты также запланированы на конец этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что подросток спустил $21500 на PUBG Mobile.