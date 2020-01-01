В Steam запустят совместную игру с друзьями без установки клиента

Даже если у друзей нет учетной записи Steam, можно будет играть вместе по Сети.

Играть с друзьями можно и без привязки к Steam valve

Функция Steam Remote Play Together, которая позволяет играть локальные многопользовательские игры с друзьями через Интернет, больше не требует, чтобы у каждого игрока была учетная запись Steam. Новая функция, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, позволяет пользователям Steam пригласить друга в свою игру со ссылкой, после чего им будет предложено установить приложение Steam Link, если у них его еще нет.

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У новой функции есть ограничения. Игры должны уже поддерживать функцию удаленной совместной игры, чтобы она работала (есть параметры фильтрации для поиска этих игр), и только один друг без учетной записи Steam может присоединиться к многопользовательской сессии. Если вы хотите добавить больше, у них должны быть учетные записи.

Чтобы опробовать эту функцию, зайдите в список друзей в оверлее Steam, играя в игру, совместимую с Remote Play Together, и нажмите кнопку "Копировать ссылку". Steam сообщает, что вы можете отправлять ссылки друзьям для игры на устройствах Windows, Android, iOS или даже на Raspberry Pi.

Напомним, ранее сообщалось, что Steam назвал самые продаваемые игры года.