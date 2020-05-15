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Diablo II: Resurrected выйдет на ПК, консолях и Nintendo Switch

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Перевыпуск игры выйдет в этом году.
Diablo II вернется с улучшенной графикой
Diablo II вернется с улучшенной графикой
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Blizzard приготовил сюрприз для всех фанатов Diablo II: обновленное издание культовой игры с дополнением Lord of Destruction выйдет в 2021 году, спустя 20 лет. 

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"Чтобы было ясно, это не римейк", - сказал исполнительный продюсер Род Фергюссон. "Это не мы пытаемся реконструировать его, не пытаемся построить его с нуля и сделать так, чтобы он выглядел и звучал как Diablo II. Это Diablo II. Это тот же основной игровой процесс, который вы знаете и любите".

За исключением того, что он в разрешении 4K, с совершенно новыми 3D-визуальными эффектами, заменяющими 2D-модели на основе спрайтов, и с 27-минутными полностью перестроенными кинематографическими материалами. Все звуки и голоса, которые вы помните, одинаковы, они дополнены совершенно новыми звуковыми эффектами и улучшением качества жизни, чтобы игра прочно перешла в 2021 год.

Также в нее можно играть на всех платформах. Если вы относитесь к тому типу людей, которые хотят играть на ходу, вы можете немного поиграть в обеденный перерыв на ПК, использовать Nintendo Switch по дороге домой, затем загрузить выбранную консоль и продолжить игру. 

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Главный дизайнер Роб Галлерани сказал: "[Перекрестная прогрессия] в основном должна держать вас в пределах определенного вида правил, установленных повсюду". 

К счастью, в связи с переходом на современный Battlenet персонажи и игровой процесс будут размещаться на выделенных серверах и храниться в облаке, так что вы можете легко их получить.

Для тех, кто ищет по-настоящему аутентичный опыт Diablo II, по-прежнему будет кнопка, которую вы можете нажать, чтобы переключить графику обратно на исходные 2D-модели на основе спрайтов и избавиться от новых звуков. 

Напомним, ранее сообщалось, что появились новые подробности о Diablo IV.

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Теги: Diablo II: Resurrected, Diablo
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