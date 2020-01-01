Хакеры украли и продают код Cyberpunk 2077 за миллион долларов

Исходный код выставили на аукцион.

Хакеры, стоящие за атакой программ-вымогателей на этой неделе на студию CD Projekt Red, похоже, нашли покупателя на украденные данные. Они провели аукцион на хакерском форуме, но, как отмечает The Verge, закрыли его после того, как якобы приняли предложение от другого источника.

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Стартовая цена аукциона составляла 1 миллион долларов, и у заинтересованной стороны, имеющей лишние 7 миллионов долларов, была возможность купить данные напрямую. Неясно, кто получил данные, сколько они за это заплатили или что они планируют делать с информацией.

Хакеры якобы захватили исходный код Cyberpunk 2077, неизданной версии The Witcher 3 и других игр, а также юридические, кадровые и финансовые документы. CDPR заявила, что не будет платить и не будет вести переговоры с злоумышленниками, даже если это будет означать, что хакеры могли бы опубликовать данные.

Хотя программа-вымогатель заблокировала некоторые устройства в сети CDPR, студия смогла начать восстановление данных из своих резервных копий. Они также сказали, что, насколько известно, системы, содержащие личные данные его игроков и пользователей, не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии 11-летний хакер шантажировал собственного отца.