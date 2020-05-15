Раздача Epic: Бесплатно отдают Halcyon 6, на очереди Rage 2

До 18 февраля бесплатно можно получить космическую пиксельную стратегию.

В магазине Epic Games началась еженедельная раздача игр. До 18:00 18 февраля бесплатно можно забрать космическую ролевую стратегию Halcyon 6: Starbase Commander.

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"По краю земного пространства пролегает Halcyon 6, звездная база, оставленная тут загадочной расой предшественников. Ваша миссия — освоить и восстановить заброшенную станцию, ведь именно через нее свой путь к Земле держат таинственные инопланетные силы. Поэтому где еще, как не на этой звездной базе, Новой федерации землян (New Terran Federation) основывать альянсы, исследовать технологии или иным образом пытаться остановить надвигающееся вторжение", - говорится в описании игры.

Игра стоит 229 грн, но сейчас ее можно добавить в свою библиотеку бесплатно.

А на следующей неделе будут доступны сразу две игры - инди-гонка Absolute Drift и шутер Rage 2 от создателей Doom.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games будет раздавать игры лишь избранным.