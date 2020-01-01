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Успей забрать: For The King и Metro: Last Light Redux отдают бесплатно

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В магазине Epic Games началась очередная раздача игр.
Игры можно получить бесплатно
Игры можно получить бесплатно

Сразу две игры в Epic Games можно забрать бесплатно и навсегда. До 11 февраля для добавления в библиотеку и скачивания доступны пошаговая стратегия For The King и шутер Metro: Last Light Redux.

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For The King — сложная смесь стратегии, пошаговых боев и элементов rogue-like. Каждое прохождение уникально благодаря процедурной генерации карт, квестов и событий. Исследуйте Фарул в одиночном или кооперативном режиме по локальной сети или через Интернет.

За игру просят 279 грн, но сейчас ее можно забрать бесплатно.

Вторая игра - шутер Metro Last Light Redux

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“На дворе 2034 год. Под руинами постапокалиптической Москвы в туннелях метро остатки человеческой расы сражаются со смертельными угрозами – внешними и внутренними. Мутанты рыщут в катакомбах под пустынной поверхностью и парят в отравленных небесах. Но вместо того, чтобы объединить усилия, города-станции погрязли в борьбе за абсолютную власть и устройство судного дня с армейских складов D6. Назревающая гражданская война может навсегда стереть человечество с лица Земли“, - говорится в описании игры. 

В обычное время игра стоит 279 грн.

Напомним, на прошлой неделе бесплатно отдавали платформер Dandara.

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Теги: раздача, Epic Games
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