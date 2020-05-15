Навсегда утерян: Mass Effect не получит DLC из-за повреждения данных

Дополнение к первой части не появится в ремастере игры.

Станция Pinnacle, тренировочная база, добавленная в первую Mass Effect, не появится в Mass Effect: Legendary Edition вместе с более чем 40 другими загружаемыми материалами. Game Informer сообщает, что Pinnacle Station, созданная Demiurge Studios для первой игры, не может быть установлена из-за повреждения данных.

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Legendary Edition перевыпустит оригинальную трилогию и весь ранее выпущенный контент с новыми функциями и крупной переработкой графики. В беседе с Game Informer директор игры Мак Уолтерс сказал, что попытка сохранить DLC была "эмоциональными американскими горками", которые включали обращение к Демиургу и попытки получить резервные копии. Исходный код разработчика был поврежден. Исходный код исходного кода также, как известно, был утерян, что не позволяло игрокам PlayStation 3 испытать его, когда игра появилась на платформе.

По словам Уолтерса, воссоздание DLC заняло бы шесть месяцев с участием "большей части" команды Legendary Edition. "Я бы хотел, чтобы мы могли это сделать. Честно говоря, просто потому, что это должно быть все, что команда когда-либо создавала, снова собрала вместе - весь контент для одного игрока. И поэтому, оставлять все это на полу монтажной, было душераздирающе".

Напомним, ранее сообщалось, что EA анонсировала ремастер Mass Effect.