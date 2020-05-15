Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Навсегда утерян: Mass Effect не получит DLC из-за повреждения данных

Комментариев: 0
Дополнение к первой части не появится в ремастере игры.
Навсегда утерян: Mass Effect не получит DLC из-за повреждения данных

Станция Pinnacle, тренировочная база, добавленная в первую Mass Effect, не появится в Mass Effect: Legendary Edition вместе с более чем 40 другими загружаемыми материалами. Game Informer сообщает, что Pinnacle Station, созданная Demiurge Studios для первой игры, не может быть установлена из-за повреждения данных.

Читай также: Видео дня: Представлен ремастер трилогии Mass Effect

Legendary Edition перевыпустит оригинальную трилогию и весь ранее выпущенный контент с новыми функциями и крупной переработкой графики. В беседе с Game Informer директор игры Мак Уолтерс сказал, что попытка сохранить DLC была "эмоциональными американскими горками", которые включали обращение к Демиургу и попытки получить резервные копии. Исходный код разработчика был поврежден. Исходный код исходного кода также, как известно, был утерян, что не позволяло игрокам PlayStation 3 испытать его, когда игра появилась на платформе.

По словам Уолтерса, воссоздание DLC заняло бы шесть месяцев с участием "большей части" команды Legendary Edition. "Я бы хотел, чтобы мы могли это сделать. Честно говоря, просто потому, что это должно быть все, что команда когда-либо создавала, снова собрала вместе - весь контент для одного игрока. И поэтому, оставлять все это на полу монтажной, было душераздирающе".

Напомним, ранее сообщалось, что EA анонсировала ремастер Mass Effect.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: ремастер, Mass Effect: Legendary Edition, Mass Effect
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь