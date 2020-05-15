Обещавший исправить ошибки патч Cyberpunk 2077 принес еще больше багов

Игроки не увидели в патче 1.1 исправления.

Cyberpunk 2077, несомненно, является одним из самых больших провалов в новейшей игровой истории. Первоначальный опыт игроков, особенно на консолях, был настолько ужасен, что они требовали возврата денег. На протяжении всей драмы и скандалов разработчик CD Projekt RED обещал обновления для решения этих проблем. Только что появился первый большой патч, и, как и сама игра, он, похоже, получает неоднозначный прием, в зависимости от того, на чем вы играете.

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Честно говоря, в патче 1.1 есть огромный список элементов, исправленных CDPR с момента первого запуска игры в декабре. В первую очередь, конечно, улучшения производительности, которые должны решить проблему стабильности подверженной сбоям игры. Словно пытаясь доказать свою основательность, разработчики даже перечисляли каждое исправление для каждого ошибочного квеста.

К сожалению, исправления, похоже, также включают по крайней мере одну ошибку, которая на самом деле ухудшает положение. В то время как патч 1.1 исправляет проблему квеста "Вниз по улице", когда Такемура вообще не звонил игроку, PC Gamer сообщает, что он также создает ошибку, когда персонаж звонит игроку, но ничего не говорит. К сожалению, это нарушает сохранение игры, и вы теряете весь прогресс, достигнутый после этого момента, хотя есть обходные пути, предполагающие, что вы часто сохраняетесь.

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Также сообщается, что геймеры Xbox не очень довольны патчем, поскольку в нем для них очень мало заметных улучшений. Фактически, в журнале изменений перечислено только одно общее улучшение использования памяти для консолей Microsoft.

Тем не менее, это только один из больших патчей, которые разработчики обещали исправить после резкой критики качества игры, заявив, что патч 1.1 закладывает основу для будущих исправлений. Однако эти исправления появятся не раньше февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из своего магазина.