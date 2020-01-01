Создатели Cyberpunk 2077 извинились за игру

Компания пообещала бесплатное обновление для консолей следующего поколения.

Соучредитель CD Projekt Red Марцин Ивински извинился за состояние Cyberpunk 2077 на консолях в сегодняшнем видео, а также дал расплывчатый план обновления игры на 2021 год.

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"Консольная версия Cyberpunk 2077 не соответствовала стандартам качества, которые мы хотели, чтобы она соответствовала", - сказал Ивински. "Я и вся команда руководителей глубоко сожалею об этом, и в этом видео я публично признаюсь в этом. Пожалуйста, не вините ни одну из наших команд в случившемся".

Ивински со своей точки зрения объяснил, как игра была запущена с таким количеством ошибок на PlayStation 4 и Xbox One, что зачастую в нее нельзя было играть. Через неделю после даты выпуска игры Sony полностью удалила ее из PlayStation Store и предложила возмещение всем. Microsoft также предложила возмещение потерпевшим игрокам Xbox, и CD Projekt Red сталкивается с судебным иском по обвинениям в том, что она ввела в заблуждение инвесторов и игроков.

В видео Ивински по сути сказал, что команда была слишком амбициозна с версией игры для ПК, которая послужила основой для консольной версии и оказалась слишком сложной для оборудования восьмого поколения. По словам Ивински, система потоковой передачи в игре была постоянной головной болью для консольной команды, и разработчики упустили массу сбоев при тестировании ее различных версий.

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Наряду с видео с извинениями, CD Projekt Red выложил письменную версию заявлений Ивински в виде серии часто задаваемых вопросов, а также сообщил, что бесплатное обновление консоли следующего поколения для игры состоится во второй половине 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 13 млн копий даже после возврата.