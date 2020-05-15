Космос подождет: Kerbal Space Program 2 перенесли на год

Продолжение игра-симулятора ракетостроителя выйдет только в 2022-м.

Кербонавтам придется ждать на год дольше, чтобы выполнить свои новейшие миссии в Kerbal Space Program 2, запуск которой теперь намечен на 2022 год, а не осенью, как было заявлено ранее.

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Нейт Симпсон, креативный директор игры, сказал фанатам на форуме Kerbal прошлой осенью, что он знал, что новости будут разочаровывающими после других задержек с выпуском игры.

"Мы снова и снова слышим от этого сообщества, что качество имеет первостепенное значение, и мы чувствуем то же самое", - сказал он в своем сообщении.

"Недостаточно предоставить кучу новых функций - эти функции должны быть объединены в стабильное, отточенное целое. Мы создаем надежную основу, на которой игроки и моддеры могут строить еще десять или более лет. проблемы, которые никогда не решались раньше, а для этого нужно время".

Игровой сайт Eurogamer пожаловался на последний промах Kerbal Space Program 2 из-за количества задержек с момента первоначальной предполагаемой даты выпуска игры в этом году.

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"Первоначально срок был запланирован на 2020 год, который позже был скорректирован до "финансового 2021 года" - где-то в период с апреля 2020 года по март 2021 года. Затем из-за коронавируса наступила осень 2021 года", - писал Eurogamer о предыдущих недостижимых целях.

Kerbal - игра, известная своей приверженностью точной физике космических полетов, - в этом году отметит свое 10-летие. 2020 год был насыщенным для ее компании Private Division, поскольку она объявила о возможности для кербонавтов отпраздновать 20-летие космонавтов на Международной космической станции в ноябре и запуск первой коммерческой миссии экипажа в мае.

Напомним, ранее сообщалось, что EVE Online выйдет на смартфонах.