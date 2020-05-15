Sony показала трейлер с новыми играми для PS5 на выставке CES 2021

Анонсированы несколько крупных проектов.

Sony использует CES 2021 как возможность показать новый трейлер для PS5 и заинтересовать фанатов предстоящими выпусками игр для PlayStation 5. В ролике показаны короткие игровые сцены из игр для PS5, таких как Kena: Bridge of Spirits и Horizon Forbidden West. В конце трейлера издатель называет текущие периоды выпуска отдельных игр для PS5. Среди прочего: Ghostwire Tokyo.

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Для Horizon Forbidden West издатель указывает только "2021". Недавно появились признаки того, что новый ролевой экшен от Guerrilla Games появится во второй половине года. Поэтому вероятен выход осенью или зимой. Также есть периоды выпуска для Stray, Ratchet & Clank: Rift Apart и Pragmata. Последний теперь, по-видимому, запланирован на 2023 год, после того, как выпуск ранее планировался на 2022 год.

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Ниже приведен список дат выхода игр для PS5, показанных в трейлере CES.

Hitman 3 — январь 2021 года;

Returnal — 19 марта 2021 года;

Kena: Bridge of Spirits — март 2021 года;

Solar Ash — июнь 2021 года;

Little Devil Inside — июль 2021 года;

Stray — октябрь 2021 года;

GhostWire: Tokyo — октябрь 2021 года;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 2021 год;

Horizon Forbidden West — 2021 год;

Project Athia — январь 2022 года;

Pragmata — 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось, что Sony показала PlayStation 5 и игры для нее.