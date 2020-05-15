Epic Games отдает ролевую стратегию Crying Suns

Игра доступна бесплатно до 14 января.

В магазине Epic Games проходит еженедельная раздача игр. На этот раз до 18:00 14 января можно забрать Crying Suns — тактическую игру в жанре rogue-lite.

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В Crying Suns вы играете за адмирала космического флота и исследуете павшую по неведомым причинам империю. В этом сюжетном приключении, на которое создателей вдохновили "Дюна" и "Основание", с каждой успешной вылазкой вы больше узнаёте об Империи... и о себе.

Главные особенности:

Исследование космоса в процедурно сгенерированной вселенной

Тактические битвы между кораблями и эскадрильями

Более 300 возможных сюжетных событий

Глубокий и драматичный сюжет в 6 главах

Мрачная и гнетущая атмосфера в духе наших любимых научно-фантастических вселенных (Основание, Дюна, Звёздный крейсер «Галактика»)

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"Вы играете за клона адмирала Эллиса Айдахо, некогда величайшего адмирала Империи, ум которого — грозное оружие сам по себе. Вас только что пробудил странный и саркастичный хранитель, единственный работающий ОМНИ по имени Калибан. Ваша задача: умело управляя кораблем в скоплениях Империи, в которых ныне царят жестокость и хаос, найти способ включить ОМНИ и дать надежду всему человечеству на дальнейшее существование", - говорится в описании игры.

Напомним, ранее сообщалось, что бесплатная Grand Theft Auto V обвалила серверы Epic Games.