Раздача Epic: Бесплатно отдают симулятор Jurassic World Evolution

Игра по франшизе Мир Юрского периода доступна бесплатно до 7 января.

В магазине Epic Games завершился новогодний марафон раздачи игр. Но в конце приготовили сюрприз: почти неделю доступна игра Jurassic World Evolution. Забрать ее навсегда можно до 18:00 7 января.

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"Возглавьте штаб на легендарном архипелаге Муэртес и верните к жизни чудесных, величественных и опасных динозавров. Стройте научные, развлекательные и защитные комплексы в изменчивом мире, где жизнь всегда найдёт путь.

Биоинженерия поможет создать динозавров, способных думать, чувствовать и мыслить. Играйте с самой природой, наделяя динозавров уникальными свойствами, чтобы профинансировать свои поиски новых образцов ДНК динозавров.

Контролируйте общую ситуацию с помощью средств управления или лично решайте проблемы на земле и в воздухе. Покупайте острова и следуйте своим путём в повествовательной игре с персонажами, известными вам по многолетней истории Мира Юрского периода", - говорится в описании игры.

В обычное время игра стоит 1156,00 грн, но если вы добавите ее в свою библиотеку - она останется у вас навсегда.

Напомним, ранее игровой магазин отдавал симулятор диктатора.