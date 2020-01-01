Новогодний подарок от GOG: Бесплатно отдают Metro: Last Light Redux

Игру можно забрать бесплатно и навсегда до 16:00 1 января.

В магазине GOG проходит бесплатная раздача игры Metro: Last Light Redux от украинских разработчиков 4A Games.

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"2034 год. Под руинами Москвы, в туннелях метро, ​​остатки человечества осаждаются смертельными угрозами извне - и изнутри. Мутанты крадутся в катакомбах под пустынной поверхностью и охотятся среди отравленных небес над ними", - говорится в описании игры.

Metro: Last Light Redux - это окончательная версия получившей признание критиков Metro: Last Light, переработанная в последней и лучшей версии движка 4A следующего поколения. Новички получат шанс испытать один из лучших сюжетных шутеров. за все время; эпическое приключение, сочетающее в себе захватывающий ужас выживания, исследования, тактический бой и скрытность.

Напомним, ранее сообщалось, что бесплатно отдают ролевую игру Torchlight II.