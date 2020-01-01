Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают карточную игру Solitairica

Игра доступна бесплатно до 18:00.

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 29 по 30 декабря доступна игра Solitairica. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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Solitairica сочетает в себе сражения ролевых игр и непростое прохождение, свойственное играм в жанре rogue-like, в совершенно новой обстановке — мире пасьянса.

Путь каждого игрока — это уникальный вызов со множеством постоянно меняющихся противников, а также предметов и заклинаний, которые предстоит открыть. Сражайтесь с врагами, используя грубую силу или продуманные тактики с разрушительными комбо.

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Особенности игры

Новейшая система сражений с элементами пошаговой стратегии и пасьянса.

Постоянно сменяющие друг друга противники с бесконечно разнообразными мощными и опасными способностями.

Масса предметов и множество заклинаний, которые можно сочетать. Миллионы возможных комбинаций.

Непростой и динамичный игровой процесс, типичный для игр в жанре rogue-like.

Овладение четырьмя силами: атака (разрушение карт), защита (отражение атак и броня), ловкость (внимательность и быстрота) и воля (восстановление и тайные практики).

Дикие камни (Wildstone), которые можно отыскать в каждом походе, позволяют улучшать карты и разблокировать новые колоды, что помогает менять ход игры.

Улучшения карт, дающие мощные бонусы во время сражения.

В обычное время игра стоит 139 грн, но сейчас ее можно добавить на свой аккаунт бесплатно и она останется у вас навсегда.

Напомним, ранее игровой магазин отдавал симулятор диктатора.