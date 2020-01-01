Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают платформер Night In The Woods
В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 27 по 28 декабря доступна игра Night In The Woods. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.
Читай также: Epic Games начал новогоднюю распродажу и отдает 15 игр бесплатно
Night In The Woods — игра о бывшей студентке колледжа, которая после отчисления возвращается в родной город к своим старым друзьям. Сломайте что-нибудь, поиграйте на басу, поболтайтесь на улице и приготовьтесь раскрыть тайны, о которых вам лучше ничего не знать.
В обычное время игра стоит 279 грн, но сейчас ее можно добавить на свой аккаунт бесплатно и она останется у вас навсегда.
Напомним, ранее игровой магазин отдавал симулятор диктатора.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил