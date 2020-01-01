Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают платформер Night In The Woods

Игра доступна бесплатно до 18:00.

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 27 по 28 декабря доступна игра Night In The Woods. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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Night In The Woods — игра о бывшей студентке колледжа, которая после отчисления возвращается в родной город к своим старым друзьям. Сломайте что-нибудь, поиграйте на басу, поболтайтесь на улице и приготовьтесь раскрыть тайны, о которых вам лучше ничего не знать.

В обычное время игра стоит 279 грн, но сейчас ее можно добавить на свой аккаунт бесплатно и она останется у вас навсегда.

Напомним, ранее игровой магазин отдавал симулятор диктатора.