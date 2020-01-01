Продажи Cyberpunk 2077 превысили 13 млн копий даже после возврата
CD Projekt Red на этой неделе подтвердила, что ее новая игра Cyberpunk 2077 была продана тиражом более 13 миллионов копий, даже после шаткого запуска и возвратов от геймеров с консолями старого поколения. Запуск долгожданной игры Cyberpunk 2077 был отмечен внутриигровыми сбоями и низким качеством рендеринга графики на консолях PS4 и Xbox one старого поколения. Однако CD Projekt Red занимается решением проблем и уже выпустила ряд крупных обновлений для игры на ПК, PlayStation и Xbox.
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"Основываясь на отчетах, полученных с платформ цифрового распространения, и данных, собранных от физических дистрибьюторов, он оценивает, что к 20 декабря включительно геймеры приобрели более 13 миллионов копий Cyberpunk 2077. Этот показатель представляет собой предполагаемый объем розничных продаж на всех аппаратных платформах (с учетом отчеты, представленные розничными клиентами как в обычных, так и в цифровых витринах), также известная как показатель "сквозных продаж", за вычетом всех запросов на возврат, отправленных по электронной почте непосредственно в компанию к дате публикации этого отчета в рамках кампании "Помогите мне вернуть деньги".
Предыдущая игра компании Ведьмак 3: Дикая охота за первый год смогла продать лишь 9,5 млн экземпляров.
Напомним, ранее сообщалось, что Cyberpunk 2077 получила большое обновление в первый же день выхода.
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