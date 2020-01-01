Продажи Cyberpunk 2077 превысили 13 млн копий даже после возврата

Несмотря на проблемы на старте, игра стала самой продаваемой у CD Projekt Red.

CD Projekt Red на этой неделе подтвердила, что ее новая игра Cyberpunk 2077 была продана тиражом более 13 миллионов копий, даже после шаткого запуска и возвратов от геймеров с консолями старого поколения. Запуск долгожданной игры Cyberpunk 2077 был отмечен внутриигровыми сбоями и низким качеством рендеринга графики на консолях PS4 и Xbox one старого поколения. Однако CD Projekt Red занимается решением проблем и уже выпустила ряд крупных обновлений для игры на ПК, PlayStation и Xbox.

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"Основываясь на отчетах, полученных с платформ цифрового распространения, и данных, собранных от физических дистрибьюторов, он оценивает, что к 20 декабря включительно геймеры приобрели более 13 миллионов копий Cyberpunk 2077. Этот показатель представляет собой предполагаемый объем розничных продаж на всех аппаратных платформах (с учетом отчеты, представленные розничными клиентами как в обычных, так и в цифровых витринах), также известная как показатель "сквозных продаж", за вычетом всех запросов на возврат, отправленных по электронной почте непосредственно в компанию к дате публикации этого отчета в рамках кампании "Помогите мне вернуть деньги".

Предыдущая игра компании Ведьмак 3: Дикая охота за первый год смогла продать лишь 9,5 млн экземпляров.

Напомним, ранее сообщалось, что Cyberpunk 2077 получила большое обновление в первый же день выхода.