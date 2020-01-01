Новогодняя раздача Epic: Бесплатно можно получить Alien: Isolation

Космический хоррор доступен бесплатно до 18:00.

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 21 по 22 декабря доступна игра Alien: Isolation. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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"Покидая Землю, Эллен Рипли обещала дочери Аманде, что вернется домой к её 11-летию. Но этого так и не случилось. Пятнадцать лет спустя Аманде Рипли становится известно, что был найден бортовой самописец с корабля, на котором находилась ее мать. Аманда входит на борт космической станции Севастополь, чтобы наконец раскрыть тайну исчезновения её матери, однако она даже и не подозревает, что ее ждет", - говорится в описании игры.

Отправляйтесь в леденящий кровь квест на выживание, пробираясь по лабиринтам станции Севастополь. Без подготовки и с незначительной экипировкой, чтобы остаться в живых вам придется положится на смекалку и смелость.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games начал новогоднюю распродажу и отдает 15 игр бесплатно.