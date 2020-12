Названы лучшие игры 2020 года

.

Gamespot, 1996 , . .

:

Half-Life: Alyx, , , , .

Yakuza: Like A Dragon, Demon's Souls, Spiritfarer, Hades, The Last Of Us Part 2, Ghost Of Tsushima, Persona 5 Royal, Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy 7 Remake.

Among Us. Valorant, Genshin Impact, Blaseball,Phasmophobia, Legends of Runeterra, Murder by Numbers, The Solitaire Conspiracy, If Found, Call of Duty: Warzone, Fortnite: Battle Royale Apex Legends.

Hades, PlayStation - Final Fantasy VII: Remake. Nintendo Switch - Animal Crossing: New Horizons, Xbox - Ori And The Will Of The Wisps.

, The Game Awards 2020.