Новая проблема Cyberpunk 2077: Большой файл ломает сохранения

Если файл сохранения достигает 8 МБ, он просто перестает открываться.

Cyberpunk 2077 уже называют самой глючной игрой года, и разработчик CD Projekt Red уже выпустил два исправления, чтобы попытаться решить некоторые проблемы. Однако одна проблема, которая начинает всплывать, совсем не смешная: некоторые игроки сообщают, что их файлы сохранения Cyberpunk 2077 повреждаются, если они превышают определенный размер файла.

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Если ваше сохранение Cyberpunk 2077 повреждено, вы, вероятно, увидите это сообщение при попытке загрузить игру: "Сохраненные данные повреждены и не могут быть загружены".

Хотя неясно, что может вызвать повреждение файлов сохранения, похоже, это может произойти, когда размер сохранений достигает 8 МБ.

В документе поддержки GOG.com о поврежденных сохранениях CD Projekt Red говорит, что "к сожалению, сохранение повреждено и не может быть восстановлено". Чтобы не видеть подсказку, компания рекомендует использовать более старые сохранения и "хранить меньшее количество предметов и материалов для крафта".

Теоретически, если размер вашего файла сохранения Cyberpunk 2077 превышает 8 МБ, вы потратили десятки часов на игру и собрали много предметов. Если бы у меня было поврежденное сохранение частично из-за того, что я собрал слишком много вещей (в игре, которая завалена вещами, которые нужно подобрать), я знаю, что был бы очень разочарован.

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CD Projekt Red сообщает, что ограничение на размер файла сохранения "может быть увеличено в одном из будущих патчей". Но даже если это увеличение произойдет, файлы сохранения, которые в настоящее время повреждены, останутся такими, говорится в документе.

Студия пообещала выпустить два больших патча для Cyberpunk 2077 в следующем году: один в январе и один в феврале. Возможно, компания внесет изменения в эти исправления, чтобы предотвратить повреждение файлов.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки массово возвращают деньги за Cyberpunk 2077.