Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новая проблема Cyberpunk 2077: Большой файл ломает сохранения

Комментариев: 0
Если файл сохранения достигает 8 МБ, он просто перестает открываться.
Слишком большой файл сохранения ломает игру
Слишком большой файл сохранения ломает игру
GOG

Cyberpunk 2077 уже называют самой глючной игрой года, и разработчик CD Projekt Red уже выпустил два исправления, чтобы попытаться решить некоторые проблемы. Однако одна проблема, которая начинает всплывать, совсем не смешная: некоторые игроки сообщают, что их файлы сохранения Cyberpunk 2077 повреждаются, если они превышают определенный размер файла.

Читай также: Cyberpunk 2077 получила большое обновление в первый же день выхода

Если ваше сохранение Cyberpunk 2077 повреждено, вы, вероятно, увидите это сообщение при попытке загрузить игру: "Сохраненные данные повреждены и не могут быть загружены". 

Хотя неясно, что может вызвать повреждение файлов сохранения, похоже, это может произойти, когда размер сохранений достигает 8 МБ. 

В документе поддержки GOG.com о поврежденных сохранениях CD Projekt Red говорит, что "к сожалению, сохранение повреждено и не может быть восстановлено". Чтобы не видеть подсказку, компания рекомендует использовать более старые сохранения и "хранить меньшее количество предметов и материалов для крафта".

Теоретически, если размер вашего файла сохранения Cyberpunk 2077 превышает 8 МБ, вы потратили десятки часов на игру и собрали много предметов. Если бы у меня было поврежденное сохранение частично из-за того, что я собрал слишком много вещей (в игре, которая завалена вещами, которые нужно подобрать), я знаю, что был бы очень разочарован.

Читай также: Cyberpunk 2077: Вышел ролик игры-долгостроя

CD Projekt Red сообщает, что ограничение на размер файла сохранения "может быть увеличено в одном из будущих патчей". Но даже если это увеличение произойдет, файлы сохранения, которые в настоящее время повреждены, останутся такими, говорится в документе. 

Студия пообещала выпустить два больших патча для Cyberpunk 2077 в следующем году: один в январе и один в феврале. Возможно, компания внесет изменения в эти исправления, чтобы предотвратить повреждение файлов. 

Напомним, ранее сообщалось, что игроки массово возвращают деньги за Cyberpunk 2077.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Cyberpunk 2077, игра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь