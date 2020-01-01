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Новогодняя раздача Epic: Бесплатно отдают игру в жанре Tower Defense

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15-дневная раздача от Epic Games продолжается.
Defense Grid: The Awakening отдают бесплатно
Defense Grid: The Awakening отдают бесплатно
epicgames.com

В магазине Epic Games проходит новогодний марафон раздачи игр. Каждый день с 17 декабря можно получать игры бесплатно и навсегда. Игры меняются раз в сутки. И с 20 по 21 декабря доступна игра Defense Grid: The Awakening. Игра будет доступна до 18:00 по Киеву.

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Defense Grid: The Awakening — это бескомпромиссная игра в жанре "башенная защита", рассчитанная на игроков с навыками любого уровня. На планету вторглись полчища инопланетных захватчиков, и игроку предстоит организовать эффективную оборону своей базы, размещая защитные башни, чтобы уничтожать захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games начал новогоднюю распродажу и отдает 15 игр бесплатно.

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Теги: Epic Games, игры, раздача
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