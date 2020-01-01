Sony удалила Cyberpunk 2077 из своего магазина

Геймеры, которые купили игру, могут вернуть деньги.

Sony Interactive Entertainment объявила об удалении Cyberpunk 2077 от CD Project Red из своего онлайн-магазина PlayStation Store. Компания также объявила, что будет предлагать полный возврат средств тем, кто уже приобрел игру.

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Sony создала веб-сайт, на котором клиенты могут зарегистрироваться и отправить запрос на возврат средств. После подтверждения того, что вы приобрели игру в PlayStation Store, вы получите возмещение. Однако в настоящий момент это может быть затруднительно, поскольку компания завалена большим количеством запросов от недовольных клиентов.

CD Project Red запустил Cyberpunk 2077 10 декабря на Windows 10, PlayStation 4, Xbox One и Stadia. Первоначально игра была анонсирована в 2012 году, но дата запуска была назначена на 16 апреля 2020 года, что в конечном итоге было перенесено на 17 сентября, затем на 19 ноября и, наконец, на 10 декабря.

С момента его выпуска пользователи жаловались на чрезмерные проблемы на нескольких платформах, но в первую очередь на двух консолях Sony. Владельцы PlayStation и Xbox столкнулись с плохой производительностью: частота кадров часто опускалась ниже 30 и даже 20 кадров в секунду во время игры, а также возникали сбои, которые выбивали их на рабочий стол консоли.

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Игра также оказалась изначально проблемной, с глюками по всему игровому миру, которые могут привести к неожиданному поведению персонажей, что затрудняет игру, даже если вы игнорируете другие проблемы.

Единственный способ запустить игру без проблем с производительностью - запустить ее на консоли следующего поколения. PS5 или Xbox Series X | S, но это все равно не решит проблемы с ошибками и кодом игры. Обратите внимание, что в настоящее время у игры нет специальной версии для консолей следующего поколения, и в ней используется обратная совместимость для воспроизведения версий PS4 и Xbox One.

Версия для ПК сравнительно неплохая. Хотя игра имеет экстремальные требования к процессору и графическому процессору, которые намного превышают заявленные компанией системные требования, и проблемы с игровым кодом все еще существуют, если у вас есть высокопроизводительный игровой ПК, вы, по крайней мере, можете наслаждаться высокой частотой кадров.

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Когда пользователи впервые пожаловались на проблемы с игрой, CDPR опубликовала 14 декабря заявление, в котором извинялась за ситуацию на консолях, а также заявляла, что вскоре они будут выпускать небольшие обновления, а затем более крупные патчи сначала в январе, а затем в феврале. Они также попросили игроков на PlayStation и Xbox вернуть деньги за игру, если они недовольны.

После этого сегодня SIE опубликовала заявление, в котором говорится, что они удаляют игру из своего магазина до дальнейшего уведомления, и что игроки, которые уже купили ее, могут подать заявку на полный возврат средств. Позже за этим заявлением последовало заявление CDPR, в котором говорилось, что вы все еще можете приобрести физическую копию в других магазинах, и все, у кого еще есть игра, будут продолжать получать обновления.

Это первый раз, когда Sony пришлось удалить игру AAA-класса из своего PlayStation Store из-за проблем с игрой.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки массово возвращают деньги за Cyberpunk 2077.