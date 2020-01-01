Epic Games отдает The Textorcist - текстовую стрелялку

Игра доступна бесплатно до 19 ноября.

В магазине Epic Games началась очередная еженедельная раздача игр. На этот раз отдают

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

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"Уклоняйтесь от пуль, одновременно печатая заклинания: включите оба полушария своего мозга и погрузитесь в приключения Рэя Биббиа, частного экзорциста, которому предстоит столкнуться с угрозами мятежа демонов и одновременно разобраться со своим тёмным и греховным прошлым!

Чтобы победить силы зла, научитесь набирать заклинания с помощью клавиатуры или джойстика, ПРИ ЭТОМ ещё и уклоняясь от множества пуль, разбираясь с лужами рвотных масс, разряжая бомбы, выступая с микрофоном на шоу металлистов и делая многое другое во время напряжённых битв с боссами: легче сказать, чем сделать. Крепче держите свою Библию, вам понадобятся обе руки!" - говорится в описании игры.

В обычное время игра стоит 209 грн, но до 19 ноября ее можно забрать бесплатно.

Напомним, на прошлой неделе Epic Games отдавала бесплатно стратегию Dungeons 3.