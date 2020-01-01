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Прощай, ферма: Легендарную игру закрывают

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Серверы FarmVille остановят 31 декабря.
FarmVille закрывают
FarmVille закрывают
esquireme.com

Спустя 11 лет FarmVille закрывается навсегда. По словам самого разработчика Zynga, игра будет закрыта 31 декабря. Хотя большинство людей, вероятно, уже не очень часто играют в FarmVille, игра привлекла миллионы пользователей, поэтому это изменение все еще может затронуть многих людей.

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FarmVille - это симулятор сельского хозяйства, позволяющий друзьям собирать урожай. Кроме того, вы можете опубликовать все об этом в своей хронике в Facebook. Фактически, это была самая популярная игра на Facebook несколько лет. Но поскольку Adobe планирует прекратить распространение и обновление Flash Player для веб-браузеров, разработчики FarmVille решили, что настало время положить конец этой игре. 

"Мы знаем, что многие из вас были с нами с самого начала, помогая создать невероятное глобальное сообщество игроков на протяжении многих лет, которым эта игра понравилась так же, как и нам. За это мы благодарим вас", - написала Zynga.

Покупки в приложении будут доступны до 17 ноября, когда в игре отключится платежная система. Вы по-прежнему сможете играть до 31 декабря, поэтому все оставшиеся кредиты должны быть использованы к этому времени. 

Напомним, ранее сообщалось, что была названа самая лучшая игра в мире.

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Теги: ферма, игра
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