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Assassins Creed Valhalla на новых консолях получит разрешение 4K

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Также игра будет поддерживать частоту 60 кадров в секунду.
Игра будет поддерживать 4K
Игра будет поддерживать 4K
Скриншот игры

Согласно текущему отчету Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla, которую выпустит 10 ноября 2020 года, будет работать не только в 4K на PS5, но и с 60 кадрами.

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Assassin's Creed: Valhalla появится незадолго до выхода новых консолей, как на физических, так и  цифровых носителях. Если вы покупаете их для старых консолей, обе версии будут совместимы с новыми платформами PlayStation 5 и Xbox Series X / S без каких-либо дополнительных затрат. Но есть небольшая загвоздка: если вы покупаете физическую версию Assassin's Creed: Valhalla, вам нужно вставить диск в новую консоль. Итак: не покупайте его на диске для PlayStation 4, если вы планируете впоследствии использовать цифровую PS5.

Для версий, приобретенных в цифровом виде, это не имеет значения, вы можете играть в них как на старой, так и на новой платформе.

Говорят, что Assassin's Creed имеет дополнительные преимущества на PS5 от технологии быстрых SSD для сокращения времени загрузки и Tempest Engine для лучшего звука. 

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin's Creed Valhalla уже доступна для предзаказа.

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Теги: Assassin's Creed: Valhalla, игра, PlayStation 5
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