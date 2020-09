Microsoft покупает легендарного издателя игр за 7,5 млрд долларов

ZeniMax Media теперь будет собственностью Microsoft.

В год, наполненный выпусками новых консолей, новость от Microsoft может стать самой большой игровой новостью года. Компания подписала сделку по покупке ZeniMax Media, одного из крупнейших независимых издателей игр. Они стоят за одними из крупнейших франшиз в истории игр. Сюда входят id Software (Doom, Quake), Arkane Studios (Dishonored, Prey), Tango Gameworks (The Evil Within) и Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls, Fallout).

Microsoft заплатит 7,5 млрд долларов, и ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2021 года, когда они получат одобрение регулирующих органов. В 2016 году компания была оценена примерно в 2,5 миллиарда долларов.

Глава Xbox Фил Спенсер сказал, что отношения между Microsoft и студиями ZeniMax всегда были сердечными. Спенсер добавил, что в ближайшее время в Xbox Game Pass для игроков на консолях и ПК будет добавлено несколько игр Bethesda.

Это также означает, что Microsoft скоро станет владельцем издателя некоторых эксклюзивных игр для PlayStation. Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks и Deathloop от Arkane оба выйдут на PS5, и никто не знал, дойдут ли они до Xbox. Теперь точно смогут.

