Fortnite полностью исчезнет с компьютеров Mac

Две компании не поделили доходы.

Epic Games объявила в своем блоге, что Fortnite будет удалена с Mac 23 сентября. В нем говорится, что с этой даты игра “больше не будет воспроизводиться на macOS“ ...

Компания, конечно же, обвиняет в этом Apple, что кажется довольно неубедительным объяснением.

Apple запрещает Epic подписывать игры и патчи для распространения на Mac, что лишает нас возможности разрабатывать и предлагать Fortnite: Save the World для платформы. В частности, наш предстоящий выпуск v14.20 вызовет ошибки у игроков на v13.40, что приведет к очень плохому взаимодействию. Поскольку мы больше не можем подписывать обновления и выпускать исправления для этих проблем, начиная с 23 сентября 2020 года, Fortnite: Save the World больше не будет запускаться на macOS.

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Поскольку Epic контролирует обновление, она, вероятно, может гарантировать, что оно не вызовет ошибок в более ранних версиях.

Fortnite Save The World - платная игра, и компания заявляет, что вернет деньги всем, кто купил ее в прошлом году.

Мы возвращаем деньги всем игрокам, которые приобрели какие-либо пакеты основателя или стартовые пакеты Save the World (включая обновления) и играли в Save the World на macOS в период с 17 сентября 2019 года по 17 сентября 2020 года. Кроме того, все купленные В-баксы, потраченные на лам на macOS в этот период также будет возвращен. С сегодняшнего дня, 17 сентября 2020 года, стартовые пакеты Save the World больше не будут доступны для покупки на macOS.



Обратите внимание: получение возмещения на ваш банковский счет может занять до 2 октября 2020 г.



Для получения возмещения с вашей стороны не требуется никаких действий, и вы сохраните все ранее приобретенные В-баксы и предметы в своем аккаунте. Игроки по-прежнему смогут играть в Save the World на ПК, PlayStation и Xbox, а благодаря кросс-прогрессии ваши герои, схемы и все остальное в вашей домашней базе будут автоматически перенесены на поддерживаемые платформы.

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Apple заявила в суде, что иск Epic - это всего лишь рекламный ход для игры, популярность которой падает, и что платформы Apple не являются большим источником дохода для разработчика, а это означает, что ей нечего терять от удаления Fortnite из магазина Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что на eBay айфоны с Fortnite продают за 10000 долларов.