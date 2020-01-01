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Вышло переиздание культового шутера Crysis Remastered

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Игра доступна в Epic Games.
Игру уже продают
Игру уже продают
epicgames

Классический шутер от первого лица от Crytek возвращается с динамическим игровым процессом, режимом "песочницы" и захватывающими эпическими битвами. В игре вас ждёт обновленная графика, оптимизированная для оборудования нового поколения.

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Простая спасательная миссия может стать полем боя новой войны с инопланетными захватчиками, которые оккупировали северокорейские острова. Благодаря мощному нанокостюму игроки могут стать невидимыми, чтобы преследовать вражеские патрули, или увеличить свою силу для уничтожения транспортных средств. Скорость, сила, броня и маскировка нанокостюма помогут победить в любом бою, а благодаря огромному арсеналу вы сможете сами выбирать свой стиль игры для достижения невероятных результатов. В постоянно меняющихся условиях адаптируйте свою тактику и снаряжение, чтобы побеждать своих врагов в огромном мире "песочницы".

Игра доступна за 429 грн, но можно воспользоваться купоном Epic Games, который выдавали всем в мае. Тогда игра обойдется всего в 129 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что сейчас в Epic Games отдают три игры.

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Теги: Crysis Remastered, Epic
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